Погода на 17 июля: что ждет украинцев

В Украине суббота, 17 июля, будет жаркой, температура воздуха прогреется до +35 градусов. Запад и Восток накроют грозы. В то же время жители центральных и южных областей смогут насладиться ясной погодой.

Теплее всего будет в Николаеве, Херсоне и Запорожье. Температура воздуха там прогреется до +35 градусов. Самой "холодный" областью станет Одесская – там прогнозируют +29 градусов.

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Жители Киева в дальнейшем будут страдать от жары. В украинской столице синоптики прогнозируют +34 градуса. В то же время бонусом будет ясное и солнечное небо.

Ранее сообщалось, что в Украине резко похолодает. Так, в некоторых областях столбики термометров опустятся до +21 градуса.

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По материалам: Подробности