Наводнение в Германии: погибли более 133 человек (видео)

В результате крупного наводнения на западе Германии погибли 133 человека, травмированы более 600, сообщает Bild. Пострадали более 600.

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия из-за наводнения погибли 43 человека, еще 90 человек – в Рейнланд-Пфальце.

Flooding in Germany right now.

Unreal. And devastating. pic.twitter.com/rDE350fN0b

— ian bremmer (@ianbremmer) July 16, 2021

Накануне в регионе снова резко ухудшилась погода, прошли дожди. Затопило муниципалитет Эрфтштадт-Блессем под Кельном. Многие дома были разрушены, на автостраде В265 под водой оказались несколько автомобилей с людьми внутри.

Возле города Хайнсберг (Северный Рейн-Вестфалия) вода и селевые потоки прорвали плотину на реке Руре. Спасатели начали эвакуацию из района Офховен в Вассерберге, где от наводнений уже пострадали свыше 700 человек.

Германы Баруун хэсэг Бельги улсуудад үерийн аюул нүүрлээд олон хүмүүс одоогоор сураггүй бн Germany 🇩🇪& Belgium 🇧🇪 pic.twitter.com/03psGaAmVX

— Bolor (@Bolor90790070) July 16, 2021

Проливные дожди обрушились на западную и юго-западную часть Германии на этой неделе. Из-за ливней вышли из берегов притоки Рейна Ар и Мозель, а также несколько небольших рек.

Разрушены, подтоплены или серьезно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

Минобороны Германии объявило на западе страны режим военной катастрофы, что позволяет местным властям самостоятельно принимать меры, чтобы справиться со стихией.

Поиски и восстановительные работы продолжаются. Разрушены, подтоплены или серьезно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

Кроме Германии, от крупнейшего за последние 20 лет наводнения пострадали также Бельгия и Нидерланды.

По материалам: Подробности