Общество

«Купаться запрещено»: на пляжах Киева нельзя заходить в воду

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Ссубботы, 17июля, навсех муниципальных пляжах Киева вывешены красные флаги итаблички «Купаться запрещено». Такой статус установлен временно ивведен спрофилактической целью, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Плесо» наофициальной странице вFacebook.

«Купаться запрещено»: на пляжах Киева нельзя заходить в воду

©Слово іДіло

Пляжи остаются открытыми для посещения иотдыха наберегу.

Вовремя длительных периодов высоких температур вводоемах наблюдается сильное «цветение» воды, когда активно распространяются сине-зеленые водоросли. Они поглощают кислород, содержащийся вводе, ивыбрасывают токсичные вещества. Это явление часто сопровождается гибелью рыбы, санитарное качество воды резко ухудшается.

Меры приняты сцелью предотвращения инфекционных болезней среди населения. Статус введен навсех четырнадцати официальных пляжах Киева, оего отмене ведомство сообщит отдельным пресс-релизом.

«Купаться запрещено»: на пляжах Киева нельзя заходить в воду

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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