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Кто такой Денис Монастырский: что известно о новом главе МВД
В пятницу, 16 июля, народный депутат Украины Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел. Мы собрали для вас информацию, которая известна о новом главе ведомства.
Денис Монастырский родился в июне 1980 года в Хмельницком.
Образование
Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права.
Учился в Институте государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.
Трудовая деятельность
- Работал преподавателем и доцентом в Хмельницком институте управления и права.
- В 2002 году стал помощником-консультантом народного депутата Виталия Олуйко от фракции "Народной партии".
- С 2014 года – помощник-консультант народного депутата Антона Геращенко от фракции "Народный фронт".
- Работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы Аналитического центра "Украинский институт будущего".
- Также Монастырский входил в состав "ЗеКоманды" во время президентской кампании Зеленского.
- С сентября 2019 года – народный депутат Верховной Рады, избран под №19 по спискам "Слуги народа".
- До назначения на должность главы МВД был председателем Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.
Семья
- Жена – Жанна Викторовна. Женщина является специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР.
- Дети – Павел и Михаил.
Награды
- Является кандидатом юридических наук.
- Автор и соавтор 25 научных публикаций.
- Автор трех учебных пособий, а также 70 законопроектов, поданных в Раду.
Напомним, что 16 июля народный депутат Украины Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел.
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По материалам: Подробности