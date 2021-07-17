Общество

Кто такой Денис Монастырский: что известно о новом главе МВД

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Кто такой Денис Монастырский: что известно о новом главе МВД

В пятницу, 16 июля, народный депутат Украины Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел. Мы собрали для вас информацию, которая известна о новом главе ведомства. 

Денис Монастырский родился в июне 1980 года в Хмельницком.

Образование

Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права.

Учился в Институте государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность 

  • Работал преподавателем и доцентом в Хмельницком институте управления и права.
  • В 2002 году стал помощником-консультантом народного депутата Виталия Олуйко от фракции "Народной партии".
  • С 2014 года – помощник-консультант народного депутата Антона Геращенко от фракции "Народный фронт".
  • Работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы Аналитического центра "Украинский институт будущего".
  • Также Монастырский входил в состав "ЗеКоманды" во время президентской кампании Зеленского.
  • С сентября 2019 года – народный депутат Верховной Рады, избран под №19 по спискам "Слуги народа".
  • До назначения на должность главы МВД был председателем Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Семья

  • Жена – Жанна Викторовна. Женщина является специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР.
  • Дети – Павел и Михаил.

Награды

  • Является кандидатом юридических наук.
  • Автор и соавтор 25 научных публикаций.
  • Автор трех учебных пособий, а также 70 законопроектов, поданных в Раду.

Напомним, что 16 июля народный депутат Украины Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
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