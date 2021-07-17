Жара атакует: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

В эти выходные в Украине еще будет достаточно жарко. Но антициклон уже начал разрушаться, и вскоре на территорию страны ворвутся циклоны.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсеместно, кроме южной части Украины.



Также возможны короткие, но сильные и опасные ливни. На следующей неделе дождей будет значительно больше.

18 июля в течение дня в большинстве областей Украины +30…+35 градусов.

В понедельник существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник – распространится дальше по стране.

"Дольше всего будет печь на Востоке и Юге, но и туда на следующей неделе придет более милосердный воздух", – написала Диденко.



В Киеве 18 июля будет жарко, +32…+34 градуса. Возможны отдельные локальные дожди по районам столицы.

В понедельник днем предполагается +28…+30 градусов, а во вторник – ослабление жары до +25…+28 градусов.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, 18 июля дождливо будет на Западе и Севере. Температура днем +27…+35 градусов, ночью +18…+23 градуса.

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По материалам: Подробности