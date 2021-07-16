Общество

В ряде областей Украины до конца суток 16 июля ожидаются грозы

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Доконца суток 16июля наЗакарпатье, Прикарпатье, навостоке, атакже вПолтавской, Черкасской, Киевской иЖитомирской областях ожидаются грозы (первый уровень опасности, «желтый»).

В ряде областей Украины до конца суток 16 июля ожидаются грозы

©pixabay.com

Особенно опасна гроза наоткрытой местности, при поиске укрытия отдайте предпочтение зданию, защищенному громоотводом.

Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— непарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В ряде областей Украины до конца суток 16 июля ожидаются грозы

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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