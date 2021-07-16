В Киеве зарегистрировали очередной рекорд – самую теплую ночь за 141 год

Июльская жара встолице бьет очередные рекорды, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

©pixabay.com

Так, вночь на16июля вКиеве оказалась самой теплой за141год. Минимальная температура неопустилась ниже +24,4 °С, что на2,4 °Степлее, чем это было в2001году.

Напомним, ночь на15июля, когда температура встолице под утро неопустилась ниже +22,8 °С, оказалась самой теплой с1881года.

Всего сначала календарного лета вКиеве было установлено 13температурных рекордов.

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo