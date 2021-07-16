В 2-х областях Украины ожидается подъем уровней воды в реках
Вряде областей ожидается повышение уровня воды вреках, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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16-17 июля нареках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на1,5— 2,5м над уровнями посостоянию на08:00 15июля.
Местами возможно затопление заводей, приречных сельскохозяйственных угодий. Объявлен первый уровень опасности— желтый.
Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.
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По материалам: Gismeteo