Общество

В 2-х областях Украины ожидается подъем уровней воды в реках

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Вряде областей ожидается повышение уровня воды вреках, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

В 2-х областях Украины ожидается подъем уровней воды в реках

©pixabay.com

16-17 июля нареках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на1,5— 2,5м над уровнями посостоянию на08:00 15июля.

Местами возможно затопление заводей, приречных сельскохозяйственных угодий. Объявлен первый уровень опасности— желтый.

Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.

В 2-х областях Украины ожидается подъем уровней воды в реках

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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