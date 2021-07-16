От 50-градусной жары в ОАЭ спасаются искусственными дождями

ВОбъединенных Арабских Эмиратах прошли успешные испытания новых технологий повызову осадков вовремя летней засухи. Внекоторых частях ОАЭ дневная температура достигает +50°С, сообщает The National News.

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Врайоне города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби температура поднялась до+47°С, вэтой местности был проведен засев облаков. Метеорологи сообщили, что дожди прошли, когда вЭмиратах невыпадают осадки.

Летом вКатаре неидут дожди, запрошедшие три сезона слабый дождь шел лишь несколько раз. Взасушливых частях ОАЭ ведется активная разработка технологий попровоцированию дождей, проводится испытание новых способов увеличения объема осадков.

Сэтой целью используются дроны, которые запускают дождь при помощи электрических разрядов воблака без использования химических веществ. Практические исследования проводит академия SANAD вДубае совместно скомандой ученых изуниверситета Рединга, Великобритания.

Самолеты для засева облаков совершают вылеты вкаждое время года, лето бывает особенно напряженным периодом.

Вызвать дожди также помогают муссоны вИндии, где скапливается большое количество облаков. ВОмане вэто время пустыня покрывается зеленью, дожди приходят ивгорные районы восточной части ОАЭ.

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По материалам: Gismeteo