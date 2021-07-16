Невероятная жара: синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине

Синоптики прогнозируют невероятную жару в Украине в пятницу, 16 июля. В то же время возможны локальные дожди в западных, северных, восточных областях и в Житомирской области.

Однако, масштабных осадков пока не видно. Вместе с тем в течение дня ожидается до +30…+35 градусов, а местами до +33…+37 градусов.

Несмотря на осадки температура воздуха на западе будет колебаться от +30 до +34 градусов. Зеркальной погоды следует ожидать и в восточных регионах – +30 до +34 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют солнце и дождь. Отметки на термометрах покажут +31…+34 градуса. На юге 16 июля будет сухо, там следует ожидать +30…+34 градуса.

Кроме этого, в Киеве прогнозируют тепло и небольшие осадки. Днем температура поднимется до +32…+34 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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По материалам: Подробности