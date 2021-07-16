Общество

Какие страны признали украинские COVID-сертификаты

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Какие страны признали украинские COVID-сертификаты

В пятницу, 16 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Об этом он сказал  во время часа вопросов к правительству.

По словам премьера, Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.

Он также напомнил, что украинские сертификаты вакцинации начали работать с 1 июля.

Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру… Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты.

Премьер добавил, что цель ближайшего времени – расширить действие географии сертификатов.

Этим активно занимается Министерство иностранных дел.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как спастись от Дельта-штамма.

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По материалам: Подробности

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