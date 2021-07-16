Общество
До 18 июля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности
16-18 июля взападных, северных, восточных ицентральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Часто причиной пожара становится человеческий фактор, вчастности, курение вблизи сухой растительности, оставленные без присмотра костры, работа техники, дающей искры.
Сбои вэлектроснабжении объектов или электростанций вблизи лесов также могут стать причиной пожара. Занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь.
Напомним, вовремя пожароопасного периода нерекомендуется разжигать огонь вхвойных лесах исухих степных зонах; небросать врастительность горящие спички иокурки; невыжигать сорняки наземельных участках, примыкающих клесу.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo