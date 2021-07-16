Дания открывается для украинцев

С субботы, 17 июля, граждане Украины смогут въезжать на территорию Дании. Однако для этого понадобится отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые добрые времена", – написал он.

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По материалам: Подробности