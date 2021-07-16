Общество

17 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами

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Всубботу, 17июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, местами постране, кроме южных изападных частей, пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер восточный, северо-восточный, 3-11м/с.

17 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами

©pixabay.com

Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до98ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +21…+25 °С, днем температура воздуха составит +30…+32 °С.

Назападе температура воздуха составит +19…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +31…+34 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+20…+23 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+31 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +22…+23 °С, днем воздух прогреется до+30…+32 °С.

17 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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