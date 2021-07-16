17 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами

Выходные в Киеве: куда пойти 17-18 июля (афиша)

В 2-х областях Украины ожидается подъем уровней воды в реках

В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными

Невероятная жара: синоптики шокировали прогнозом погоды в Украине

До 18 июля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности

В Новой Зеландии объявили «красное» предупреждение о сильных дождях

Евросоюз открывает границы для украинцев

В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь

Рада разрешила открывать лицеи в городах с населением меньше 50 тысяч человек