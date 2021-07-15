Уничтожение тропических лесов вдоль Амазонки грозит исчезновением 10 тыс. видов

Более 10тыс. видов животных ирастений рискуют исчезнуть помере уничтожения тропических лесов возле реки Амазонки, 35% леса уже вырублено или находится вупадке, сообщает Reuters.

©Reuters

Постоянное разрушение, вызванное деятельностью человека, вредит 8тыс. эндемичных растений и2,3тыс. животных.

Чтобы уберечь флору ифауну, следует сократить обезлесение идеградацию лесов донуля вближайшие 10лет, атакже восстановить разрушенные территории, заявили исследовали изНаучной группы Амазонки (SPA).

Почва ирастительность Амазонки вмещают примерно 200 млрд тонн углерода, это в5раз превышает выбросы CO2 загод навсей планете. Продолжающийся упадок ставит под угрозу способность лесов поглощать углерод, что может повлиять наглобальное изменение климата.

Ученые изБразильского агентства космических исследований Inpe считают, что увеличение выбросов углерода вАмазонии является нетолько результатом пожаров ивырубки, ноигибели деревьев отзасухи.

©Reuters

По материалам: Gismeteo