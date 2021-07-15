Выходные в августе 2021: как будут отдыхать украинцы

В августе 2021 украинцы будут отдыхать дольше, чем обычно, благодаря празднованию Дня независимости. Правда, дополнительный выходной день придется отработать.

Кроме 30-летия независимости Украины, которое мы отпразднуем 24 августа, нас ждет также празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа.

Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками – в частности, мы будем отмечать Три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый.

Количество выходных и рабочих дней в августе 2021

В августе в Украине будет 21 рабочий и 10 выходных дней.

С 21 по 24 августа будут нерабочими, правда, за понедельник 23-е нужно отработать в субботу, 28-го числа.

Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Все праздники в августе 2021:

1 августа – День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины

2 августа – Ильин день; День аэромобильных войск

5 августа – Международный день светофора

8 августа – День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя

9 августа – Международный день коренных народов мира

12 августа – Международный день молодежи

14 августа – Медовый спас; Начало Успенского поста

15 августа – День археолога

19 августа – Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника

23 августа – День Государственного Флага Украины

24 августа – День Независимости Украины

27 августа – Ореховый (Хлебный) Спас; Окончание Успенского поста

28 августа – День авиации Украины; День дальнобойщика

29 августа – День шахтера

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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По материалам: Подробности