Выходные в августе 2021: как будут отдыхать украинцы
В августе 2021 украинцы будут отдыхать дольше, чем обычно, благодаря празднованию Дня независимости. Правда, дополнительный выходной день придется отработать.
Кроме 30-летия независимости Украины, которое мы отпразднуем 24 августа, нас ждет также празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа.
Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками – в частности, мы будем отмечать Три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый.
Количество выходных и рабочих дней в августе 2021
В августе в Украине будет 21 рабочий и 10 выходных дней.
С 21 по 24 августа будут нерабочими, правда, за понедельник 23-е нужно отработать в субботу, 28-го числа.
Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Все праздники в августе 2021:
- 1 августа – День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
- 2 августа – Ильин день; День аэромобильных войск
- 5 августа – Международный день светофора
- 8 августа – День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
- 9 августа – Международный день коренных народов мира
- 12 августа – Международный день молодежи
- 14 августа – Медовый спас; Начало Успенского поста
- 15 августа – День археолога
- 19 августа – Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
- 23 августа – День Государственного Флага Украины
- 24 августа – День Независимости Украины
- 27 августа – Ореховый (Хлебный) Спас; Окончание Успенского поста
- 28 августа – День авиации Украины; День дальнобойщика
- 29 августа – День шахтера
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
По материалам: Подробности