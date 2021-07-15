Общество

В Украине растет количество новых COVID-случаев

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В Украине растет количество новых COVID-случаев

За минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксировано 623 новые подтвержденные случаи COVID-19. Среди заболевших 37 детей и 12 медработников.

Так, за минувшие сутки госпитализировано 387 человек, выздоровели – 589. Кроме того, зафиксировано 20 летальных случаев.

За сутки сделали более 40 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как спастись от Дельта-штамма.

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По материалам: Подробности

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