Общество

В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков

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В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков

Городской совет города Сумы принял решение о введении комендантского часа для детей в возрасте до 16 лет. Им запрещено находиться на улице в ночное время. Об этом сообщает Сумской горсовет.

Ограничения касаются пребывания детей в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской терробщины.

Запрет будет действовать с 22:00 до 6:00. Однако пребывание детей вне дома в это время возможно в присутствии одного из родителей или же другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

Решение принято с целью профилактики правонарушений среди детей и молодежи, а также для предотвращения употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Ранее в Таиланде экстренно вводят комендантский час.

По материалам: Подробности

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