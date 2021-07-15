В Новой Зеландии объявили «красное» предупреждение о сильных дождях

Потерритории Новой Зеландии 16-17 июля пройдет активный фронт, который может принести внекоторые районы 300-400мм осадков. Объявлено «красное» предупреждение осильных дождях, сообщает The Watchers.

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Активный фронт над Тасмановым морем будет медленно двигаться навосток через Новую Зеландию ипринесет сильные дожди взападные районы страны, асеверные штормы— набольшую часть центральной исеверной части Новой Зеландии.

Всвете этого новозеландская служба MetService выпустила «красное» предупреждение осильном дожде насевере Уэстленда иБуллера с21:00четверга, 15июля, доранней субботы, 16июля. Это третье «красное» предупреждение, выпущенное MetService с2019года, когда была введена система предупреждений сцветовой кодировкой.

Интенсивные осадки могут вызвать наводнения иоползни, нарушить движение, сделав некоторые дороги непроходимымии, возможно, изолировать населенные пункты.

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По материалам: Gismeteo