Суд вынес приговор блогеру Эдварду Билу за массовое ДТП в центре Москвы (фото, видео)

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль) к двум годам ограничения свободы по делу о массовом ДТП на Садовом кольце в апреле этого года. Об этом сообщает РБК.

Звезде Youtube запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области и покидать место постоянного проживания с 20:00 до 8:00. Сменить место жительства он может только после уведомления контролирующего органа. Также Эдварда Била лишили прав на три года.

Максимальное наказание, которое грозило Билу – два года лишения свободы. Дело было возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ – о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкое причинение вреда здоровью человека.

Пранкер отрицал свою вину в ДТП и утверждал, что его автомобиль подрезал другой водитель.

Резонансное ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади. Пранкер за рулем спортивного Audi RS6 выехал на полосу встречного движения в центре российской столицы и спровоцировал серьезную аварию, в которой были разбиты пять автомобилей. Момент ДТП попал на видео.

На фотографиях с места аварии видно, что на встречной полосе стоит синий спортивный универсал Audi RS6, рядом стоят другие поврежденные автомобили: темный седан Volkswagen Polo, красный хэтчбек Audi и белый кроссовер Range Rover Evoque.

Наиболее серьезно пострадал Volkswagen, в нем же спасатели срезали крышу, чтобы достать водителя. С места аварии в реанимацию попала 40-летняя женщина-водитель – консультант Госдумы Мария Артемова. У нее зафиксированы черепно-мозговая травма, переломы ног и другие травмы.

Звезда Youtube не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что 25-летний Эдвард в момент аварии был трезв.

Эдвард Бил – скандально известный блогер, который прославился благодаря пранкам на YouTube. Сейчас у него 4,3 миллиона подписчиков на Youtube.

Напомним, что недавно в Индии арестовали блогера, запустившего собаку в полет на воздушных шариках.

По материалам: Подробности