Штормы вызвали хаос в Германии и Швейцарии

Сильные штормы прошли поГермании иШвейцарии, вызвав обширные разрушения инаводнения, сообщает Euronews.

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Врезультаты сильного ветра идождя частично обрушился ангар аэропорта вюжном городе Магадино вШвейцарии. Власти заявили, что было повреждено несколько самолетов. Пострадавших нет.

Тем временем вЦюрихе надороги ижелезнодорожные пути вовремя шторма были повалены деревья, что вызвало хаос надороге для пассажиров пригородных поездов.

Власти также предупредили граждан, что несколько рек вШвейцарии могут выйти изберегов. Тем временем некоторые альпийские перевалы временно закрыты из-за сильного снегопада.

ВГермании из-за непрекращающихся дождей повысился уровень воды вреках. Попрогнозам метеорологов, вчетверг или пятницу Рейн достигнет первой отметки паводка, врезультате чего будет ограничено судоходство.

По материалам: Gismeteo