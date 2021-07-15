Общество

Штормы вызвали хаос в Германии и Швейцарии

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Сильные штормы прошли поГермании иШвейцарии, вызвав обширные разрушения инаводнения, сообщает Euronews.

Штормы вызвали хаос в Германии и Швейцарии

©AP

Врезультаты сильного ветра идождя частично обрушился ангар аэропорта вюжном городе Магадино вШвейцарии. Власти заявили, что было повреждено несколько самолетов. Пострадавших нет.

Тем временем вЦюрихе надороги ижелезнодорожные пути вовремя шторма были повалены деревья, что вызвало хаос надороге для пассажиров пригородных поездов.

Власти также предупредили граждан, что несколько рек вШвейцарии могут выйти изберегов. Тем временем некоторые альпийские перевалы временно закрыты из-за сильного снегопада.

ВГермании из-за непрекращающихся дождей повысился уровень воды вреках. Попрогнозам метеорологов, вчетверг или пятницу Рейн достигнет первой отметки паводка, врезультате чего будет ограничено судоходство.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

На оборонный форум в Одессу едет заместитель помощника генсека НАТО

1 час ago

Очередная революция на валютном рынке: что придумал НБУ и как это отразится на курсе доллара

2 часа ago

ФК “Минай” вернули в УПЛ

3 часа ago

В Facebook появилась новая функция

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button