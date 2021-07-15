Самая жаркая ночь за 140 лет: в Киеве новый рекорд

Ночь на 15 июля 2021 года в Киеве стала самой жаркой с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Температура под утро сегодня не опустилась ниже 22,8°, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°", – сказано в сообщении.

С начала календарного лета в Киеве установлено уже 12 температурных рекордов.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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По материалам: Подробности