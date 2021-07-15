Рада разрешила открывать лицеи в городах с населением меньше 50 тысяч человек

Верховная Рада на своем заседании 15 июля разрешила создавать лицеи в населенных пунктах с населением меньше 50 тысяч человек.Такая норма содержится в законопроекте №4629-1.

Его задача – сформировать эффективную сеть лицеев, чтобы обеспечивать трехлетнее качественное профильное среднего образования в течение 10-12 лет обучения. Формирование такой сети лицеев планировалось осуществить до 2024 года в рамках реформы "Новая украинская школа". Теперь сроки сдвинуты на 2027 год.

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Глава подкомитета по высшему образованию Юлия Гришина так прокомментировала законопроект в своем Telegram-канале:

Теперь не только областной совет или громада с населением больше 50 тыс. жителей может основать лицей, а любая громада, которая способна это сделать. Минимальное количество классов в таком лицее – 2, количество профилей – 3!

В составе лицея разрешено функционирование и начальной, и средней школы. При определенных условиях разрешается и функционирование детского сада при гимназии. У детей, которые лечатся в стационаре, будет возможность получать полноценное дошкольное и полное общее среднее образование.

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Напомним, что Кабмин утвердил новый стандарт для школьников. "Подробности анализировали, что изменится с 2022 года.

По материалам: Подробности