Погода в Украине 16 июля: жарко, местами дожди
Впятницу, 16июля, вУкраине ожидается переменная облачность, местами постране, кроме южных областей, пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер северо-восточный, северо-западный, 4-13м/с.
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Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до77ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +21…+24 °С, днем температура воздуха составит +29…+34 °С.
Назападе температура воздуха составит +20…+23 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +28…+34 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+20…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+35 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем воздух прогреется до+29…+33 °С.
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По материалам: Gismeteo