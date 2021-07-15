Общество

На Сицилии выбросил лаву и густые облака пепла вулкан Этна

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Вулкан Этна, самый большой изтрех действующих вулканов Италии, снова извергся всреду, выбросив лаву игустые облака пепла высотой 6км, сообщает ANSA.

На Сицилии выбросил лаву и густые облака пепла вулкан Этна

©Boris Behncke/INGV

Пепел врезультате извержения самого высокого действующего вулкана Европы отнесло вблизлежащую Катанию, новоздушное пространство аэропорта восточного сицилийского города небыло закрыто, как это было вовремя некоторых недавних извержений.

Вулкан также выбросил поток свежей лавы.

Институт вулканологии INGV заявил, что это был последний «пароксизм» вновой фазе вулканической активности Этны, которая началась всередине февраля.

На Сицилии выбросил лаву и густые облака пепла вулкан Этна

©Boris Behncke/INGV

По материалам: Gismeteo

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