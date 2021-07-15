Евросоюз открывает границы для украинцев
В четверг, 15 июля, Евросоюз внес Украину в список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии. Об этом сообщает пресс-службу Совета Европы.
После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина.
При этом отмечается, что из списка безопасных стран исключили Руанду и Таиланд.
На сегодняшний день в список стран входят 23 страны. В частности:
- Албания,
- Армения,
- Австралия,
- Азербайджан,
- Босния и Герцеговина,
- Бруней-Даруссалам,
- Канада,
- Израиль,
- Япония,
- Иордания,
- Ливан,
- Черногория,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Молдова,
- Северная Македония,
- Саудовская Аравия,
- Сербия,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Украина,
- Соединенные Штаты,
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Список этих стран пересматривается каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.
Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Ранее сообщалось, что в Финляндии введены небывалые меры безопасности из-за коронавируса.
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По материалам: Подробности