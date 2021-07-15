Депутаты переименовали День защитника Украины

Верховная Рада Украины приняла закон, которым переименовывается праздник Дня защитника Украины. Так, законом устанавливается, что 14 октября – День защитников и защитниц Украины.

Депутаты проголосовали законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (№2325), которым переименовали День защитника Украины. Решение с последующим технико-юридическим редактированием поддержали 317 народных депутатов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее в соответствующем положении в Кодексе было указано, что 14 октября – День защитника Украины.

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По материалам: Подробности