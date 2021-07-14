Ученые назвали причину роста смертности в июне

В Украине выросла смертность населения на конец июня. Ученые предполагают, что это вызвано жаркой погодой. Об этом свидетельствуют данные НАН.

В первой половине июня, по словам ученых, зафиксирован самый низкий уровень смертности за шесть лет (без учета данных по летальным случаям от коронавируса).

В июне продолжила снижаться общая смертность вместе со снижением числа летальных случаев при COVID-19. Общая смертность снизилась с достижением уровней, ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а также уровня 2020 года. Следовательно, ожидаемый уровень смертности при сценарии, если бы коронавирусная инфекция была прямо сейчас полностью остановлена, вероятно, ниже, чем в тот же период любого из предыдущих лет, начиная с 2015 года.

В третьей декаде июня смертность возросла.

Среди возможных объяснений – непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности.

Читайте также, в Украине смертность населения превысила прошлогодний уровень на 16,8%, в том числе в марте на 34,4%. Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человека (в прошлом году 51 085).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности