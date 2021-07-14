Общество

В Киеве авто разбили и “короновали” головой коровы (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

В Киеве авто разбили и "короновали" головой коровы (фото)

В Киеве, на улице Каховской, припаркованное авто изувечили и положили на крышу отрезанную голову коровы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Телеграм-канале.

Инцидент произошел с автомобилем Toyota RAV4. В нем побили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили слева на крыше.

За что такую жесть можно было сделать?

В Киеве авто разбили и "короновали" головой коровы (фото)

Кроме того, под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие – он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". После столкновения автомобилей спасатель и его пассажиры были госпитализированы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Маркевич оценил выступление сборной Украины на Евро-2020

1 час ago

Депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем совете правосудия

2 часа ago

PepsiCo увеличила чистую прибыль на 43,3%, выручку — на 20,5%

2 часа ago

“Заря” обыграла турецкий клуб в заключительной игре тренировочного сбора за границей

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button