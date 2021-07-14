Папу Римского выписали из больницы после операции
Папу Римского Франциска выписали из больницы в Риме. Глава Католической церкви находился в госпитале в течение десяти дней после операции на кишечнике.
Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.
Читайте также
Конор Макгрегор перенес сложную операцию
Отмечается, что в течение десяти дней в госпитале Папа Римский ни разу не оставлял работу. В минувшее воскресенье Франциск провел еженедельную мессу с балкона 11-го этажа больницы. В частности, глава Католической церкви провел встречу с онкобольными детьми в одном из отделений медицинского учреждения.
Стоит отметить, что после удаления части легкого в детстве, Папа Римский регулярно обследуется на протяжении всей жизни.
Ранее мы писали о том, что Папа Римский Франциск назначил посла в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
По материалам: Подробности