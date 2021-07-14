Жара усилится до +39: когда ждать максимальную температуру

В ближайшие дни температура воздуха в Украине повысится до аномальных значений из-за антициклона, центр которого находится над территорией России.

Руководитель отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко прогнозирует, что с 15 по 18 июля жара усилится до +39, пишут "Факты".

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По словам синоптика, снижение температуры до более комфортных +30 возможно не ранее 20-21 июля.

"Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон. Его центр находится в РФ. Но это огромное формирование, которое влияет на погоду большей части территории", – отметила Адаменко.

Она также добавила, что в эти дни прохладнее будет только на Западе Украины, там возможны небольшие дожди. Однако такая погода способствует хорошему урожаю, прежде всего ранних зерновых.

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По материалам: Подробности