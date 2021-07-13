Общество

Погода в Украине 14 июля: жарко, без осадков

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

Всреду, 14июля, вУкраине ожидается преимущественно малооблачная погода, осадков постране непредвидится. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-10м/с. Попостране ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, назападе— до87ед./куб.м.

Погода в Украине 14 июля: жарко, без осадков

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+25 °С, днем температура воздуха составит +31…+33 °С.

Назападе температура воздуха составит +19…+24 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +31…+34 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+33 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем воздух прогреется до+30…+31 °С.

Погода в Украине 14 июля: жарко, без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Рада приняла закон о перезапуске ВККС с предложениями Президента

1 час ago

Нацбанк назвал причины стремительного роста цен в Украине

2 часа ago

В ВОЗ назвали финал Евро-2020 “рецептом катастрофы”

3 часа ago

В Японии протестируют робота, который удаляет ядерные обломки

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button