Общество
Погода в Украине 14 июля: жарко, без осадков
Всреду, 14июля, вУкраине ожидается преимущественно малооблачная погода, осадков постране непредвидится. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-10м/с. Попостране ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, назападе— до87ед./куб.м.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+25 °С, днем температура воздуха составит +31…+33 °С.
Назападе температура воздуха составит +19…+24 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +31…+34 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+33 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем воздух прогреется до+30…+31 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo