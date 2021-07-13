Погода в Украине 14 июля: жарко, без осадков

В Англии отменят карантин

COVID в Украине: МОЗ опубликовало свежую статистику о больных

Грозы, град и шквалы в Украине 13 июля : объявлен 1 уровень опасности

Внимание: на двух реках Украины ожидается подъем уровней воды

Погода в Украине 12 июля: жарко, местами дожди

Погода на 13 июля: что обещают синоптики