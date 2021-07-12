Общество
В Карпатах посреди лета выпал снег
Нагоре Поп Иван Черногорский, расположенной награнице Ивано-Франковской иЗакарпатской областей, вразгар лета выпал снег, хотя повсей территории Украины наблюдается сильная жара.
Один изочевидцев опубликовал видео, подтверждающее необычное явление вКарпатах. Снег выпал еще 10июля ибыстро растаял, поскольку нагоре температура повысилась +11°С.
Сегодня встране прогнозируется переменная облачность, вюжных ицентральных частях страны, атакже вЧерниговской иЗакарпатской областях пройдут кратковременные дожди сгрозами.
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По материалам: Gismeteo