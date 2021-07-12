Общество

Киевлян предупреждают о грозах в ближайшие часы

Photo of Admin Admin Send an email 50 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Вближайшие 1-2 часа идоконца суток 12июля вКиеве ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

Киевлян предупреждают о грозах в ближайшие часы

©pixabay.com

Специалисты напоминают, что вовремя грозы следует закрыть окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери.

ВКГГА просят при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.д. немедленно информировать экстренные службы потелефонам: 101 или 103.

Вовремя интенсивных дождей наместах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. КК«Киевавтодор» располагает 73единицами спецтранспорта испецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Вслучае выявления мест подтоплений напроезжей части или тротуарах обращайтесь вкруглосуточную диспетчерскую КК«Киевавтодор» потел .: 284-74-19.

Киевлян предупреждают о грозах в ближайшие часы

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 50 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Кибератаки хуже, чем атомное оружие – Данилов

1 час ago

Главное за понедельник: новые тарифы на электроэнергию, прогноз курса доллара на неделю и миллиардер в космосе

2 часа ago

УЕФА отреагировал на расистские высказывания в адрес футболистов сборной Англии после финала Евро

3 часа ago

У Китаї створили пластмасу, що за тиждень розкладається на сонці

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button