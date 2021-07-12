Киевлян предупреждают о грозах в ближайшие часы

Вближайшие 1-2 часа идоконца суток 12июля вКиеве ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

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Специалисты напоминают, что вовремя грозы следует закрыть окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери.

ВКГГА просят при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.д. немедленно информировать экстренные службы потелефонам: 101 или 103.

Вовремя интенсивных дождей наместах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. КК«Киевавтодор» располагает 73единицами спецтранспорта испецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Вслучае выявления мест подтоплений напроезжей части или тротуарах обращайтесь вкруглосуточную диспетчерскую КК«Киевавтодор» потел .: 284-74-19.

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По материалам: Gismeteo