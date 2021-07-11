Самые опасные дни июля: когда ждать неприятностей
Астрологи предупредили о четырех днях в июле 2021 года, которые будут очень опасными и трудными.
11 июля – переход Меркурия в знак Рака
Меркурий переходит в водный знак Рака, а именно в его 4-й дом – дом семьи, любви, дома. Эта планета известна влиянием на финансовую ситуацию и информационный поток. Это значит, что возможны ссоры в семье, недопонимания с коллегами по работе, в голове будет бушевать хаос.
13 июля – соединение Венеры и Марса
Абсолютно разные планеты Венера и Марс соединятся 13 июля, чем создадут сильный диссонанс в поведении людей. Так, будет желание и силы совершить множество дел, но велика вероятность выбора неправильного решения. Есть смысл создать конкретный план действий ближе к этому дню.
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24 июля – Полнолуние в Водолее
Полная Луна в Водолее означает финансовую неразбериху. Ни в коем случае нельзя бездумно делать покупки, агрессивно себя вести. Так как все это выйдет боком, где-то усугубит, а где-то создаст проблемы.
29 июля – Марс переходит в знак Девы
Красная планета в Деве сделает нас медлительными, лишит нас мотивации, всем станет все равно на многие дела. В этот день каждый будет думать сам за себя, возможны подлости и предательства. Пассивная агрессия "войдет в чат".
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По материалам: Подробности