Самые опасные дни июля: когда ждать неприятностей

Астрологи предупредили о четырех днях в июле 2021 года, которые будут очень опасными и трудными.

11 июля – переход Меркурия в знак Рака

Меркурий переходит в водный знак Рака, а именно в его 4-й дом – дом семьи, любви, дома. Эта планета известна влиянием на финансовую ситуацию и информационный поток. Это значит, что возможны ссоры в семье, недопонимания с коллегами по работе, в голове будет бушевать хаос.

13 июля – соединение Венеры и Марса

Абсолютно разные планеты Венера и Марс соединятся 13 июля, чем создадут сильный диссонанс в поведении людей. Так, будет желание и силы совершить множество дел, но велика вероятность выбора неправильного решения. Есть смысл создать конкретный план действий ближе к этому дню.

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24 июля – Полнолуние в Водолее

Полная Луна в Водолее означает финансовую неразбериху. Ни в коем случае нельзя бездумно делать покупки, агрессивно себя вести. Так как все это выйдет боком, где-то усугубит, а где-то создаст проблемы.

29 июля – Марс переходит в знак Девы

Красная планета в Деве сделает нас медлительными, лишит нас мотивации, всем станет все равно на многие дела. В этот день каждый будет думать сам за себя, возможны подлости и предательства. Пассивная агрессия "войдет в чат".

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По материалам: Подробности