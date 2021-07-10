Общество

Мощная магнитная буря накроет Землю

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Мощная магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в ближайшие часы. Она может спровоцировать ухудшение самочувствие, головные боли, нарушение концентрации внимания и раздражительность.

Как помочь организму справиться с ухудшением здоровья во время магнитных бурь – читайте в нашем материале ниже.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю сегодня, 10 июля. Она будет средней интенсивности, но достаточной, чтобы многие люди почувствовали недомогание.

Следующая волна ожидается более затяжная – 18 и 19 июля. Она также будет средней интенсивности и может вызвать ухудшение здоровья у метеочувствительных людей, у людей старшего возраста, а также у людей с хроническими заболеваниями.

Мощная магнитная буря накроет Землю

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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