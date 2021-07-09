Общество

В Украине запустят первую электричку для людей с инвалидностью (фото)

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В Украине запустят первую электричку для людей с инвалидностью (фото)

В Украине запускают первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд, приспособленный для путешествий людей с инвалидностью.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Отмечается, что вагоны в новом электропоезде оборудованы местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Кроме того, в поезде заменено ряд систем и деталей интерьера. Среди основных – установлено крепление для велосипедов.

Инклюзивный поезд/ Фото: prm.ua
В Украине запустят первую электричку для людей с инвалидностью (фото)

Инклюзивный поезд/ Фото: prm.ua
В Украине запустят первую электричку для людей с инвалидностью (фото)

Инклюзивный поезд/ Фото: prm.ua
В Украине запустят первую электричку для людей с инвалидностью (фото)

Инклюзивный поезд/ Фото: prm.ua
В Украине запустят первую электричку для людей с инвалидностью (фото)

В общем электричка содержит 10 вагонов и рассчитана на 990 пассажиров. На модернизацию пригородного поезда "Укрзализныця" направила 70,6 млн грн, в частности, на иклюзивность потратили почти 2,2 млн грн.

Ранее мы писали о том, что Китай запустил первый в мире поезд со стеклянным полом.

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По материалам: Подробности

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