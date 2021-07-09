Общество
В ряде областей Украины 9-12 июля ожидается наивысший уровень пожарной опасности
9июля вВолынской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской иСумской областях, 10-12 июля назападе исевере страны, атакже вВинницкой, Полтавской иХарьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Обычно причинами масштабных пожаров вприродных экосистемах является человеческий фактор. Вовремя отдыха наприроде граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.
Напомним, втечение пожароопасного периода запрещается курить, бросать влесу илесопосадках непогашенные спички, окурки; выжигать траву идругие растительные остатки наземлях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, атакже надругих земельных участках, непосредственно примыкающих клесу.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo