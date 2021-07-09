Общество

В ряде областей Украины 9-12 июля ожидается наивысший уровень пожарной опасности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

9июля вВолынской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской иСумской областях, 10-12 июля назападе исевере страны, атакже вВинницкой, Полтавской иХарьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В ряде областей Украины 9-12 июля ожидается наивысший уровень пожарной опасности

©pixabay.com

Обычно причинами масштабных пожаров вприродных экосистемах является человеческий фактор. Вовремя отдыха наприроде граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Напомним, втечение пожароопасного периода запрещается курить, бросать влесу илесопосадках непогашенные спички, окурки; выжигать траву идругие растительные остатки наземлях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, атакже надругих земельных участках, непосредственно примыкающих клесу.

В ряде областей Украины 9-12 июля ожидается наивысший уровень пожарной опасности

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

На следующей неделе планируются два внеочередных заседания Рады – Корниенко

1 час ago

На следующей неделе Минфин планирует разместить на ОВГЗ-аукционах 6 гривневых выпусков и один в долларах США

2 часа ago

UFC: Макгрегор пытался ударить Порье во время пресс-конференции

3 часа ago

Турецкий беспилотник с украинским двигателем побил рекорд высоты

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button