Общество

Температура до +56: на жителей США “обрушится” экстремальная жара

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Температура до +56: на жителей США "обрушится" экстремальная жара

Жителей США предупредили об экстремальной жаре на территории западной части страны, где сегодня проживает почти 30 млн человек. Согласно прогнозам, температура будет достигать более +54 градусов. Об этом сообщает пресс-служба NWS.

В эти выходные прогнозируется опасный уровень жары. Обязательно пейте воду и ограничивайте активность на свежем воздухе в течение дня.

Западной части США угрожают не только высокие температуры, но и мощные грозы и высокий риск возникновения лесных пожаров.

На территории Сакраменто, Лас-Вегаса и северо-западной части штата Аризона отметки температуры будут достигать до 49 градусов. Более 54 градусов ожидается на территории национального парка Долина Смерти, который расположен на границе Калифорнии и Невады.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Президент УЕФА назвал тяжелым и неправильным формат проведения Евро-2020 и заявил, что “вряд так будет когда-либо”

1 час ago

Зеленский обсудит с руководством Германии «Норманди», Nord Stream 2 и деоккупацию Крыма

2 часа ago

Главное за неделю: все о рынке земли, читательские истории в народном рейтинге банков, какую крипту покупать в июле и лучший отзыв месяца

2 часа ago

Футбол: форвард “Колоса” стал игроком киевского “Динамо”

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button