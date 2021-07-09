Погода в Украине 10 июля: переменная облачность, на западе местами дожди
Всубботу, 10июля, вУкраине ожидается переменная облачность, вбольшинстве областей— без осадков, лишь вЗакарпатской, Ивано-Франковской иЛьвовской областях пройдут дожди сгрозами. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-9м/с.
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Всеверных изападных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до69ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+23 °С, днем температура воздуха составит +30…+31 °С.
Назападе температура воздуха составит +17…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +25…+30 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+20…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+32 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+28…+30 °С.
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По материалам: Gismeteo