ООН рекомендует Украине провести перепись населения

Украине необходимо провести перепись населения, поскольку на сегодняшний день его точная численность неизвестна. Это важно для предоставления социально-экономических услуг и принятия решений. Об этом сообщает представитель ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефу Лубрани.

"Одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010-м", – сказала Лубрани на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

Представитель ООН подчеркнула, что важно провести перепись населения в Украине, поскольку на сегодняшний день неизвестна его точная численность.

"В последний раз это было 48 млн, сейчас население оценивается в 41,6 млн", – уточнила она.

По ее словам, важно провести новую перепись, чтоб каждый гражданин Украины был учтен. Это позволит украинскому правительству обеспечить предоставление социально-экономических услуг и принимать выверенные решения.

Ранее сообщалось, что ООН может приостановить все миротворческие миссии в мире.

По материалам: Подробности