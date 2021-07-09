quot; ” src=”/wp-content/uploads/2021/07/0556cb2d21db6a2d5fa0df48b2bf6072.jpg” alt=”Беларусь зачищают "от радикально настроенных лиц"” width=”100%” />

В Беларуси проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил замначальника следственного управления КГБ страны Константин Бычек, сообщает БелТА.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий личности участников (зарегистрированных в оппозиционных чатах – ред.) установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц.

Силовик рассказал, что по всей Республике проводятся неотложные обыски и задержания, всех подозреваемых проверяют на причастность "к совершению преступлений". Представитель КГБ пообещал, что все виновные по новому указу президента Беларуси понесут ответственность.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране были "вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки". Он утверждает, что это "отряды самообороны", которые планировали свержение власти. Он пообещал предъявить обвинения канцлеру Германии Ангеле Меркель и "кое-кому" из руководства ФРГ.

Как сообщали "Подробности", Литва строит забор на границе с Беларусью.

По материалам: Подробности