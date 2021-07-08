Общество

Юг и восток Украины 7 июля накроют грозы и шквалы

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7июля вюжных ивосточных областях Украины ожидаются грозы, днем вотдельных районах возможны град ишквалы до15-20м/с (первый уровень опасности, желтый).

Юг и восток Украины 7 июля накроют грозы и шквалы

©pixabay.com

Молния особенно опасна, когда сразу завспышкой следует раскат грома. Вэтом случае следует принять меры предосторожности: вквартире или вдоме отключить бытовые электроприборы, закрыть окна, чтобы исключить попадание шаровой молнии.

Вовремя гроз сошквалами рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Юг и восток Украины 7 июля накроют грозы и шквалы

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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