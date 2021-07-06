В Японии более 100 человек пропали без вести после оползня

Количество пропавших без вести вЯпонии врезультате схода оползней возросло доболее чем 100, сообщает The Guardian.

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Вприморском городе Атами ихчисло увеличилось после того, как официальные лица проверили регистры жилых домов. Жертвами стихии вкурортном городе, расположенном примерно в90км отТокио, стали поменьшей мере 3человека.

Первоначально власти заявили, что пропали без вести около 20человек, ноэто число достигло 113 после того, как они проверили регистры поместу жительства, анеполагались насообщения опропавших без вести. Спасены 23человека. Поиски выживших, вкоторых задействованы полиция, пожарные исолдаты сил самообороны, продолжаются.

Несколько оползней обрушились начасть города всубботу утром. Потоки грязи икамней пронеслись поулицам, разрушив около 130зданий.

Сходу оползня предшествовали сильные дожди.

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По материалам: Gismeteo