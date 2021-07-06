Общество
Небо над Запорожской областью украсило воздушное цунами
Удивительное природное явление— воздушное цунами— вовремя прохождения циклона 4июля наблюдали жители Запорожской области, сообщает ria-m.tv.
©Максон Чалик
Устрашающий грозовой вал, напоминающий гигантскую волну, посчастливилось увидеть жителям Приморска. Местные жители поделились всоцсетях фото ивидео редкого природного явления.
Валовое облако формируется впередней части грозового облака при его возрастающем движении. Нижняя часть вала часто выглядит ввиде нагнетающей облачности.
По материалам: Gismeteo