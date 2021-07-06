Общество

Небо над Запорожской областью украсило воздушное цунами

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад

Удивительное природное явление— воздушное цунами— вовремя прохождения циклона 4июля наблюдали жители Запорожской области, сообщает ria-m.tv.

Небо над Запорожской областью украсило воздушное цунами

©Максон Чалик

Устрашающий грозовой вал, напоминающий гигантскую волну, посчастливилось увидеть жителям Приморска. Местные жители поделились всоцсетях фото ивидео редкого природного явления.

Валовое облако формируется впередней части грозового облака при его возрастающем движении. Нижняя часть вала часто выглядит ввиде нагнетающей облачности.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс валют на 6 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

2 часа ago

Гран-при Австралии “Формулы-1” отменили из-за COVID-19

3 часа ago

Закон о перезагрузке ВККС направили на подпись Президенту

3 часа ago

Минсоцполитики: Субсидии за май-июнь выплатят в ближайшее время

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button