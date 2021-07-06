Небо над Запорожской областью украсило воздушное цунами

В Японии более 100 человек пропали без вести после оползня

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Жителей Украины предупреждают о грозах и шквалах 4 июля

Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о риске паводка

В Украине 6 июля местами ожидаются грозы, град, шквалы и значительные дожди

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Грозы, сильные дожди и шквалы: в Украине объявлено «желтое» предупреждение о непогоде

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