Общество

Украина официально выходит из еще одного соглашения с СНГ

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4 июля Украина официально выйдет из еще одного соглашения с СНГ. Оно касается области защиты прав потребителей. Об этом сообщает "Голос Украины".

Соответствующий закон сегодня опубликовали в издании, и завтра, он вступит в силу.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", – указывается в тексте документа.
 
В конце июня Кабинет министров принял постановление "О денонсации Соглашения о сотрудничестве в области туризма и намерении правительства Украины не становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ". 

Напомним, что 15 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет-2021 и определила объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году.

По материалам: Подробности

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