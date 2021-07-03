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На Украину обрушится несколько магнитных бурь подряд: названы опасные даты

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На Украину обрушится несколько магнитных бурь подряд: названы опасные даты

Магнитные бури в июле будут не слишком мощными, но нас ждет две серии ударов в первой половине месяца. Вторая часть июля пройдет со спокойной магнитосферой.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, ближайший удар будет 4 июля, затем нас снова ждет два удара подряд – 12 и 13 числа. Далее магнитосфера будет спокойной.

Ученые говорят, что магнитная буря не будет сильной, но за здоровьем все же лучше последить.

Для кого и почему магнитные бури опасны

  • В такие дни лучше избегать перенапряжения – физического, эмоционального, любых стрессов.
  • Если вам предстоят выполнить важные задачи на работе, по дому (к примеру, генеральную уборку, ремонт, переезд), их лучше отложить на другой день.
  • Обязательно в эти дни высыпаться, но без фанатизма (здоровых 7-8 часов будет достаточно).
  • Скорректируйте питание – откажитесь от тяжелой пищи, фастфуда, не употребляйте алкоголь, возбуждающие напитки (кофе, крепкий чай), откажитесь от курения.
  • Утром примите контрастный душ, сделайте зарядку, если на улице хорошая погода – отправляйтесь на прогулку, но марафоны бегать/ходить не нужно.
  • Для людей с хроническими болезнями важно держать необходимые лекарства под рукой, контролировать давление и сердечный ритм.

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На Украину обрушится несколько магнитных бурь подряд: названы опасные даты

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
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