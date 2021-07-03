Когда уйдут дожди и грозы из Украины: прогноз синоптиков

В Украине в субботу – воскресенье 3 и 4 июля синоптики не радуют украинцев положительными прогнозами. По всей территории обещают дожди и грозы. Положительная новость есть: адской жары уже не будет. Только в восточных областях – столбики термометров могут подняться выше отметки +30.

Безоблачного неба не обещают ни в одной области Украины. Несколько прохладнее будет в западных регионах. Теплее – на Востоке.

Больше всего воздух прогреется в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – до +29…+31 градуса. Однако здесь тоже обещают дожди и грозы. На Юге и в Центре температурные показатели будут держаться на отметках +26…+28. Жителям тоже стоит не забыть о дождевиках и зонтиках.

Несколько прохладнее на Севере – +25…+27 и не обойдется без осадков. Низкой температура будет в западных областях – в пределах +21…+25, всю территорию накроет дождями.

В Киеве в субботу, 3 июля, тоже днем ​​и ночью дождь. Гостям и жителям столицы обещают +25…+27 градусов. Порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Ранее мы писали о том, что в Канаде аномальная жара "убила" более 130 человек.

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По материалам: Подробности