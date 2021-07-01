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С 1 июля Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Укрзализныця" восстанавливает ежедневное курсирование поездов №960/961 и №962/963 Кошице-Мукачево-Кошице составами дизель-поездов словацкого железнодорожного оператора (ZSSK).

Поезд №960 Кошице-Мукачево будет отправляться в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 прибывать в Чоп, а в 14:00 по украинскому времени – в Мукачево. В обратном направлении поезд №961 Мукачево-Кошице будет отправляться в 14:48 и в 18:13 прибывать на конечную станцию.

Поезд №962 будет отправляться из Кошице в 11:51, прибывать в Чоп в 14:51 и в Мукачево в 16:53. Обратно поезд №963 будет отправляться из Мукачево в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

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Также "Укрзализныця" восстанавливает курсирования поездов №8862/8861 Кошице-Чоп и №8860/8863 Чиерна над Тисой-Чоп. Они будут курсировать ежедневно до 11 декабря 2021 года.

Билеты на поезда можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов. Однако следует уточнить правила въезда на территорию Словакии.

По материалам: Подробности