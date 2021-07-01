” src=”/wp-content/uploads/2021/07/586bbc99dfd92d6872aa3329bd05ffb5.jpg” alt=”Парень сдал три теста ВНО на 200 баллов” width=”100%” />

Украинец Денис Кинзерский стал единственным в стране выпускником, который три теста ВНО написал на 200 баллов. Об этом сообщает LIGA.Life.

Парень рассказал, что в некоторых случаях он готовился по 7 часов в сутки.

Денис сдавал всего пять тестов, 200 баллов он получил по химии, биологии и математике. Также высокие баллы – 188 – он получил по английскому языку и 196 – по украинскому языку.

Парень является выпускником физико-математического лицея КНУ им. Т. Шевченко и говорит, что легче всего ему удалось сдать тесты по математике и английскому языку, поскольку в лицее их изучают довольно сильно. Поэтому с ВНО у него проблем не было.

Всем, кто готовится сдавать ВНО, Денис советует начинать заранее, определив пробелы в образовании и шаг за шагом двигаться дальше. По его словам, легче повторять материалы, чем изучать их "с нуля".

Денис также рассказал, что намерен поступать в Институт высоких технологий КНУ имени Т. Шевченко, однако еще не определился со факультетом: химии или биологии.

Как известно, выпускники, которые получили в этом году самые высокие баллы по ВНО, должны получить стипендию от президента. Однако, как сообщил Денис, с ним еще никто не связывался по наградах, да и сама процедура получения стипендии достаточно запутанная.

Ранее сообщалось, что Минобразования может продлить сроки вступительной кампании на бюджет для детей с временно оккупированных территорий.

По материалам: Подробности